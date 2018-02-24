Rusya'nın Hayalet Uçakları Türkiye Sınırında Görüntülendi!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne geldiğini söyledi.

YETKİLİ: ABD'NİN HAYALET UÇAKLARININ UÇUŞUNA YANIT

Sputnik'in haberine göre Su-57'lerin Suriye'nin semalarındaki varlıklarının, ABD'nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) 'hayalet uçaklarının' bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili, ayrıca 'avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu' da sözlerine ekledi.

"RUSYA TEST AŞAMASINDAKİ ÜRÜNLERİ SURİYE'DE DENİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın gerçekten de test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye'de denediğine dikkat çekti. Frolov, Rus hava kuvvetlerinin 'gerçek bir deneyime' sahip olmasının yanında bunun Rus ürünleri için ayrıca iyi bir reklam olduğunu kaydetti.

REKLAM HAMLESİ ÖNCELİKLE HİNDİSTAN'I HEDEFLİYOR

Reklam hamlesinin öncelikle Hindistan'ı hedeflediğini belirten Frolov, "Hindistan pazarında Lockheed Martin aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun dışında Hindistan ile (5. nesil avcı uçağını geliştirmeyi öngören Rus-Hint ortak proje olan) FGFA projesi konusunda da sıkıntılar var. Su-57'lerin geçen yıl kamuya açık bir biçimde test edilmedi ve (şimdi) Suriye'ye gönderilmesi, Hindistan'a FGFA'nın gerçek bir proje olduğunu ve üretilen prototipin aktif olarak uçtuğunu, hatta çatışma bölgelerinde kullanılabildiğini kanıtlamaya yönelik bir adım" ifadelerini kullandı.