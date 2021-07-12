Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor
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Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Ekonomi

Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor Rus Havayolu yeniden Türkiye'ye uçmaya başladı İlk yolcuya iki kişilik bedava bileti Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye seferlerine ara veren Rus Havayolları, yasağın kalkması ile birlikte seferlerine yeniden başladı.

Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor

Rus Havayolu yeniden Türkiye'ye uçmaya başladı

İlk yolcuya iki kişilik bedava bileti

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye seferlerine ara veren Rus Havayolları, yasağın kalkması ile birlikte seferlerine yeniden başladı. Rus havayolu şirketi Azimuth Airlines ilk bilet alan yolcusuna iki kişilik gidiş dönüş bileti hediye etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren Rus havayolları yasağın kalkması ile birlikte seferlere başladı.

Yolcuya hediye bilet Rusya ile Türkiye arasında ki uçuş yasağının kalkmasının ardından Türkiye'ye yeniden uçmaya başlayan Rus havayolu şirketi Azimuth Airlines, ilk sefere ilk biletin alan yolcuya ise gidiş-geliş iki kişilik bilet hediye edildi.

Bilet ve bagaj işlemlerini yaptırırken hediye bilet kazandığını öğrenen Nordana Makhmudova seferlerin tekrar başlamasından dolayı çok sevindiğini ifade ederek "Böyle bir şey beklemiyordum Çok seviniyorum.

Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor
Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor
Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor
Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz

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