Rus Havayolu Şirketi Utair, Samsun'dan Rusya'ya Uçuş Başlatıyor

Rusya'nın en büyük havayolu şirketlerinden olan Utair, Samsun ve Krasnodar şehirleri arasında karşılıklı uçuş başlatacaklarını duyurdu.

Rus havayolu şirketi Utair, 2 Eylül tarihinden itibaren Samsun ve Krasnodar şehirleri arasında karşılıklı olarak uçuşlara başlayacaklarını açıkladı. Uçuşların ATR-72 tipi yolcu uçağı ile Cuma ve Pazar günleri gerçekleşeceği belirtildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Pavel Permyak, Krasnodar'a Volgograd, Moskova, Nijnevartovsk, Rostov-na-Donu- Soçi, Surgut ve Tümen kenti üzerinden aktarmalı uçuşlar düzenleneceğini ifade etti.

Ankara'nın desteği ile başlatıldı

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Permyak yaptığı açıklamada, Samsun'dan Krasnodar'a karşılıklı tarifeli uçak seferi çalışması hakkında bilgi verirken, "Bu çalışmamızda Ankara'nın bize büyük destekleri oldu" ifadelerini kullandı. Gerçekleşecek uçuşların maliyetinin 5.698 ile 7.903 ruble arasında değişeceği bilgisi verildi. - MOSKOVA