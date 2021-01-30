Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya uçuşlarını azaltacak
30.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:33
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, aralarında Antalya, Kahire ve Minsk'in de bulunduğu bazı yönlere uçuşları sınırlandıracağı bildirildi.
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, aralarında Antalya, Kahire ve Minsk'in de bulunduğu bazı yönlere uçuşları sınırlandıracağı bildirildi.
Sputnik'te yer alan habere göre Aeroflot'tan yapılan açıklamada, "Aeroflot, uluslararası tarifeli uçuş programında geçici bir süre için değişiklik yapıyor. 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında Moskova'dan Antalya, Belgrad, Bişkek, Delhi, Dubai, Cenevre, Kahire, Londra, Minsk, Nursultan, Seul, Tokyo, Helsinki'ye olan uçuşların sıklığını azaltıyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Tourism Today