Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor

Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor

Sibirya'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus gava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.

06.08.2019 13:39
Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor

Sibirya'da orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus hava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.

ISDM-Rosleskhoz uydusundan elde edilen görüntülere göre 4.3 milyon hektardan fazla alanda yangınlar sürüyor. Alevlerin kapladığı alan yaklaşık Hollanda büyüklüğü kadar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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