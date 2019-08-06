Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor

06.08.2019 13:39

Sibirya'da orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus hava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.

ISDM-Rosleskhoz uydusundan elde edilen görüntülere göre 4.3 milyon hektardan fazla alanda yangınlar sürüyor. Alevlerin kapladığı alan yaklaşık Hollanda büyüklüğü kadar. Euronews.com'da Görüntüle