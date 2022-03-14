"Rus Halkı Savaş Uzadıkça Daha Rahatsız Olacaktır" - Haberler

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"Rus Halkı Savaş Uzadıkça Daha Rahatsız Olacaktır"

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'daki görüşmesinden barış yönünde olumlu sonuç çıkmamasıyla birlikte uzayan savaşın, Rus halkına vereceği zararı arttıracağını vurgulayan uzmanlar Putin'in tüm taleplerini kabul ettirebilmesi olasılığının savaş uzadıkça azaldığı görüşünde.

ANTALYA (DailyMotion.com) - Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'daki görüşmesinden barış yönünde olumlu sonuç çıkmamasıyla birlikte uzayan savaşın, Rus halkına vereceği zararı arttıracağını vurgulayan uzmanlar Putin'in tüm taleplerini kabul ettirebilmesi olasılığının savaş uzadıkça azaldığı görüşünde

DailyMotion.com / Güncel

Antalya, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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