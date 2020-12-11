Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

11.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:40
Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

Başkentte Rus güzellik uzmanı Vera Chikareva'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Başkentte Rus güzellik uzmanı Vera Chikareva'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Rus güzellik uzmanı Chikareva'nın (35) cesedi, 7 Aralık Pazartesi komşularının ihbarı üzerine Çankaya İlkbahar Mahallesi'ndeki evine giren polisler tarafından bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşi S.G'nin şiddet uyguladığı iddia edilen kadının ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede eve giren veya çıkan kimseye rastlanmadı.

Bulunduğunda 5 veya 6 günlük olduğu belirlenen Chikareva'nın cesedi üzerindeki ilk otopside herhangi bir kesici veya delici alet yarasına rastlanmazken darp da tespit edilmedi.

Buna rağmen savcılık, Chikareva'nın cinayete mi kurban gittiğini yoksa düşüp kaza sonucu mu öldüğünü belirleyebilmek için tırnak altından alınan doku örnekleriyle evden toplanan delilleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Chikareva'nın ölümüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | İzmir'de, 7 yaşındaki Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma
Son dakika haberleri | İzmir'de, 7 yaşındaki Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma
Son dakika haberi... Ölü bulunan Rus güzellik uzmanının tırnak altından alınan doku örnekleri incelenecek
Son dakika haberi... Ölü bulunan Rus güzellik uzmanının tırnak altından alınan doku örnekleri incelenecek
Güzellik uğruna diş törpületenlere uzmanından uyarı
Güzellik uğruna diş törpületenlere uzmanından uyarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Demet Özdemir Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Neymar Sörloth Fatih Terim Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:47:50. #1.15#
title