Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'i gözaltına aldı
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Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'i gözaltına aldı

Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'i gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurdu.

Çubarov, Celal'in Kırım'ın Akmescit şehrindeki evinde gözaltına alındığını öğrendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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