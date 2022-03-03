Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu - Haberler

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Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Kiev, 112, Rus, Güncel, Haberler

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