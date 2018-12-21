Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği İncelemesi

RUS Gıda Denetim Ajansı, Türkiye'den gerçekleşen narenciye ihracatında yaşanan karantina sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Adana, Hatay ve Mersin'de ziyaretler gerçekleştirdi. Rus uzman Popovic, "Bu çalışmanın Rusya limanlarından gelen bildirimleri ve iadeleri azaltacağını umduyoruz" dedi.

Bu yıl Rusya'ya yapılan narenciye ihracatında ortaya çıkan Akdeniz Meyve Sineği sorununun çözülmesi için ortak hareket etmek, yapılan narenciye sevkiyatlarını birebir takip ederek, Rusya limanlarında yapılan denetimler sonucu iade edilen ürün miktarını en aza çekmek amacı ile Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşan bir heyet, Adana, Hatay ve Mersin illerine ziyaret gerçekleştirdi. Uzmanlar, Mersin ve Adana'da Tarım ve Orman Müdürlükleri inspektörleri ile birlikte Rusya'ya gönderilmek üzere hazırlanan sevkiyatları yerinde inceledi. Firmalarda, paketleme tesislerinde, bahçelerde ve nakliyat araçlarında incelemeler yaptı.

Ziyaretlerin ardından düzenlenen kapanış toplantısına Rus uzmanların yanısıra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ile ilgili bakanlık temsilcileri, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü temsilcileri ile Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin katıldı.

Rusya heyet adına konuşan Vladimir Popovic, Rusya ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan başta bakanlık ve ihracatçı birlikleri olmak üzere herkese teşekkür etti. Yaşanan zirai karantina sorunlarının iki ülke arasındaki ticarette sorun yaratmadan çözülmesi için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Popovic, Rusya ile Türkiye'nin dost ülkeler olarak, sorunlar yaşansa bile müzakereler ile çözebileceklerini söyledi. Popovic, ziyaret süresince, gerçekleşen narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 25-30'unun incelediklerini ve bu çalışmanın Rusya limanlarından gelen bildirimleri ve iadeleri azaltacağını umduklarını dile getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ise, önceki dönem yaşanan iklimsel ısınmadan dolayı artan Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun narenciye ihracatına zararını minimuma indirmek için çabaladıklarını ve başarılı olduklarını ve bir sonraki aşamada amacın, zararlı organizmaları biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle önlemek ve olumsuz etkilerini azaltmak olacağını dile getirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin de, zirai karantina sorunlarını tüm sektör paydaşlarının çabaları ile minimuma indirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Başkan Sin, "Niyetimiz sadece Rusya'ya değil ihracat yaptığımız tüm ülkelere kaliteli, sağlıklı ve arı ürün ulaştırmaktır. Bu prensibimiz için birlik olarak var gücümüzle çabalamaktayız. Lider ihracat pazarımız konumundaki Rusya Federasyonu ile aramızdaki kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin ticaretle de taçlandırılması için yıllardır yoğun bir gayret sarf etmekteyiz ve edeceğiz" diye konuştu.

- Mersin

Kaynak: DHA