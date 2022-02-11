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Rus Genelkurmay Başkanı, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

AA, Ali Cura - Güncel
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Rus Genelkurmay Başkanı, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, uluslararası güvenlik konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, uluslararası güvenlik konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ile Milley'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde uluslararası güvenlik konusundaki güncel konuların müzakere edildiği bildirildi.

AA / Ali Cura - Güncel

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