Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
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Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus uyruklu genç bir kız, gözlükle dalış yaptığı sırada su dibince tabancaya rastladı.

11.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:16

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus uyruklu genç bir kız, gözlükle dalış yaptığı sırada su dibince tabancaya rastladı. Genç kız, "Silah var dediğimde ilk başta inanmadılar" dedi. Diğer gençlerin yardımıyla çıkartılan tabancanın ilk belirlemelere göre kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirtildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı sahili halk plajında meydana geldi. Denize giren Rus uyruklu Eda Svetlana (25), deniz gözlüğüyle dalış yaptığı sırada suyun dibinde siyah bir silah olduğunu fark ederek durumu cankurtaran ve sahilde yine deniz gözlüğüyle dalış yapan Kutay Ulucan (17) ismindeki gence söyledi. Yaklaşık 10 metreye dalan Ulucan silahı alarak kıyıya çıkardı, ardından polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Martı Timleri, silahı teslim aldı. Polislerin yaptığı ilk incelemede kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirtilen tabanca, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderilecek.

"SİLAH VAR DEDİĞİMDE KİMSE BANA İNANMADI"

Denize daldığı esnada tabanca gördüğünü belirten Eda Svetlana, "Deniz gözlüğümle dalmıştım, o esnada suyun dibinde siyah bir tabanca fark ettim. Hemen güvenlikten sorumlu arkadaşlara haber verdim. Silah var dediğimde bana inanmadılar. Polisler gelene kadar burada yüzen arkadaşlar gelip baktılar ve çıkardılar. Silahı polis arkadaşlar aldı. Deniz keyfimize kaldığımız yerden devam ediyorum" dedi.

"OYUNCAK SANDIM"

Silahı deniz içerisinden çıkarırken zorlandığını ifade eden Kutay Ulucan ise "Abla silah olduğunu haber verince, arkadaşlarımla beraber dalıp silahı çıkardık. Zaten çok derin bir kısımda da değildi. Silah ağırdı ve çıkarırken zorlandım. İlk başta oyuncak zannetmiştim. Elime alınca ağır olduğunu fark ettim, şarjörü de vardı. Daha sonra silahı alıp kıyaya çıkardım. Polisler de gelip silahı aldı" diye konuştu.

(İHA)

Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı

Kaynak: İHA

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