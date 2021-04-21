Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte bulundu
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Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte bulundu

Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce spor yapmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Rus genç Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir benzinlikte bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce spor yapmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Rus genç Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir benzinlikte bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan ve Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde ikamet eden mühendis Anatoliy Doroshenko ve eşi Anna Doroshenko, 19 Nisan günü evden spor yapmak için çıkan 16 yaşındaki çocukları Mikhail Doroshenko'nun kaybolduğunu, komşularının desteğiyle yaptıkları aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Mikhail Doroshenko'nun bulunması için il ve yurt genelinde çalışma başlatılırken, kayıp Rus genç Mersin'den bin 137 km uzaklıkta Artvin'in Yusufeli ilçesi Yeniköy köyü sınırları içindeki bir benzinlikte bulundu. Şüpheli hareketlerinden dolayı benzinlikteki görevlilerinin dikkatini çeken genç için bölgeye güvenlik güçleri çağrılırken, yapılan kontrolde üzerinde kimlik ve pasaportu olmadığını, isminin Mıkhail Doroshenko olduğunu beyan eden genç şahıs karakola götürüldü. Yapılan incelemede iç çamaşırına saklanmış vaziyette pasaportu bulunurken, Rus gencin Mersin'deki ailesine teslim edileceği bildirildi. - ARTVİN

Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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