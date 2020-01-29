Rus gelin Van'da Müslüman oldu

29.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:16

Van'da yaşayan Rus kökenli Olga Acar, İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İslam dinini seçen Olga Acar, kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar vererek müftülüğe müracaat etti.

Resmi işlemleri tamamlanan Olga Acar için Tuşba Müftüsü Zahit Demirel şahitliğinde "ihtida" töreni düzenlendi.

Demirel, törende yaptığı konuşmada, İslam, Allah ve Hz. Muhammed hakkında bilgiler vererek, "Allah her manasıyla zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğrulmamıştır, oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Mekanla, zamanla sınırlı değildir. Kullarına çok yakındır. O'na teslimiyet üzere bulunmaya İslam diyoruz. İslam'a girmek Allah'a ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun getirdiklerine inanmakla olur." diye konuştu.

Olga Acar ise Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtiğini söyledi.



Daha sonra Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan Acar'a "ihtida" belgesi tekdim edildi.

Demirel, Acar'a, eşine ve kayınpederine Kur'an-ı Kerim Meali ve İlmihal hediye etti.

Kaynak: AA