Rus Gazına Bağımlılığı Bitirecek Bulgaristan - Yunanistan Boru Hattının İnşaatı Başladı
Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan - Yunanistan doğal gaz boru hattının inşaatı resmi törenle başladı. Bu projenin yanı sıra, Bulgaristan'dan geçecek TürkAkım boru hattının inşaatı da devam ediyor
Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan - Yunanistan doğal gaz boru hattının inşaatı resmi törenle başladı.
Bulgaristan'ın Kirkovo kasabasında yapılan temel atma törenine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan mevkidaşı Alexis Çipras ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyubov katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com