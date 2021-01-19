Rus gazeteci boğulmakta olan köpeği kurtardı
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Rus gazeteci boğulmakta olan köpeği kurtardı

19.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:34
Rus gazeteci boğulmakta olan köpeği kurtardı

Rusya'da kışı geçiren hayvanlar hakkında çekim yapan gazeteci Alexander Sashnev buz tutan gölde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce kıyafetleriyle suya atlayarak köpeği kurtardıRusya'da gazeteci Alexander Sashnev ve kameraman Sergei Olikhver, yaban hayvanların yaşadığı bölgede...

Rusya'da kışı geçiren hayvanlar hakkında çekim yapan gazeteci Alexander Sashnev buz tutan gölde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce kıyafetleriyle suya atlayarak köpeği kurtardı

Rusya'da  gazeteci Alexander Sashnev ve kameraman Sergei Olikhver, yaban hayvanların yaşadığı bölgede kışı geçiren ördekler hakkında çekim yapmaya gitti. Ekip, son çekimi yaptığı sırada bir çocuğun suya düşen köpek için yardım istediğini duydu. Bunun üzerine Sashnev giysilerini çıkararak -20 derecedeki buzlu suya girerek, boğulmakta olan köpeği kurtardı.

KAMERAMAN ARKADAŞI İMDADINA YETİŞTİ

Buz tutan göle tek başına giren Sashnev, kucağında köpekle gölden çıkmakta zorlanınca, imdadına kameraman arkadaşı Olikhver yetişti. Sashnev'in köpeği ceketi ile sararak arabaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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