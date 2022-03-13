Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ukrayna'da NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkezin 30 roketle vurulmasının ardından yaralı askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Ukrayna'da NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkezin 30 roketle vurulmasının ardından yaralı askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Lviv'in kuzeybatısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu iddia edilen üst bölgesine yapılan roketli saldırıda yaralanan askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, "Resmi verilere göre askeri noktaya 30 roket saldırısı düzenlendi. Uçaklar Saratov'dan (Rusya) kalkarak Karadeniz üzerinden geldi. Saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bir kısmı hastanelere götürüldü" demişti. - LVİV

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polonya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title