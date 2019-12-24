Rus füze kruvazörü Mareşal Ustinov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus füze kruvazörü Mareşal Ustinov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 055 borda numaralı füze kruvazörü 'Mareşal Ustinov' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

24.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:59
Rus füze kruvazörü Mareşal Ustinov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 055 borda numaralı füze kruvazörü 'Mareşal Ustinov' isimli savaş gemisi, 'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus füze kruvazörü Mareşal Ustinov, saat 11: 30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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