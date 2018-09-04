Rus Fotoğrafçılar Yasak Dinlemediler, Piramidin Tepesine Çıkıp Fotoğraf Çektiler

Bir grup Rus fotoğrafçı, Mısır'da bulunan tarihi Büyük Gize Piramidi'nin tepesine çıkığ fotoğraf çektiler. Tırmanması yasak olan piramidin tepesinden çekilen fotoğraflar büyük ilgi topladı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Mısıra giden Rus fotoğrafçılar, dünyanın yedi harikasından biri olan 5 bin yıllık Büyük Gize Piramidi'nin tepesinden bir çok fotoğraf çektiler. Tırmanmanın son derece tehlikeli ve yasal olduğu bilinen piramidin tepesinden çektikleri fotoğraflar çok fazla konuşuldu. Mısır'da bir iramidin tepesine tırmanmanın cezası 3 yıl hapis cezası var.

İşte Rus fotoğrafçıların, piramidin tepesinden çektikleri o fotoğraflar,