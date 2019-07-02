Rus firması Sinop'ta oyuncak üretecek

Sinop'ta ekonomiye büyük katkı sağlayacak bir fabrika açılıyor.

Rus şirketin Sinoplu iş adamı Osman Ör'e ait olan bir fabrikayı kiraladığı öğrenildi. Dünyanın en büyüklerinden üçüncü sırada olduğu belirlenen Rus kökenli oyuncak firması, Sinop'ta 400-500 kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın ekim-kasım aylarında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sinoplu iş adamı Osman Ör yaptığı açıklamada, "Sektörde dünyanın üçüncü büyük oyuncak firması Sinop'tan fabrika kiraladı. Yaklaşık 400-500 kişiyi istihdam edeceklerini söylüyorlar. Biz gereken yardımı yapıyoruz. Bizim amacımız insanlara iş vermek. Biz bu istihdam sayısının 500'leri bulmasını bekliyoruz. Fabrika binamızı kiralayan yabancı firma üç ay sonra Sinop'ta faaliyete başlayacak. Sinopumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA