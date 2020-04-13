Rus ekonomisi yüzde 5 küçülebilir
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, "Covid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir.
13.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:42
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, "Covid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com