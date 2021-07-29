Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdü
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Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdü

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdü
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüdü.

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüdü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin haziranda yüzde 8,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 10,1 büyüdüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında ise yüzde 4,6 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, büyüme hızının salgın öncesi seviyelere ulaştığı bildirildi.

Ülke ekonomisine yönelik büyüme tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğinin kaydedildiği açıklamada, 2021 için büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 3,8'e yükseltildiği belirtildi.

Rus ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçüldü.

Uluslararası Para Fonundan (IMF) 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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