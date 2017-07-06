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Rus Ekonomisi Mayısta Büyüdü

Rus ekonomisi mayısta yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,1 büyüdü.

Rus Ekonomisi Mayısta Büyüdü

Rus ekonomisi mayısta yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,1 büyüdü

Kaynak: Dunya.com