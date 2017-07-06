Rus Ekonomisi Mayısta Büyüdü

Rusya'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü verilere göre mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 büyüdü.



Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Rusya'da GSYH bu yılın mayıs ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü verilere göre bir önceki aya göre yüzde 0,4 büyüme gösterdi.



Rusya'da GSYH mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3,1 büyürken, toptan satış hacmi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 7,7, sanayi üretimi de yüzde 9,5 büyüdü.



Ülkede inşaat sektörü 2017'nin başından bu yana yüzde 3,8 ile ilk kez büyüme kaydederken, perakende sektörü ise yüzde 0,7 büyüdü.