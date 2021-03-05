Rus ekonomisi, krizi "dünyadan daha hafif" atlattı
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Rus ekonomisi, krizi "dünyadan daha hafif" atlattı

05.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:10
Rus ekonomisi, krizi

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk defa dünya ortalamasından daha hafif bir ekonomik daralma yaşadı.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk defa dünya ortalamasından daha hafif bir ekonomik daralma yaşadı.

Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,1 küçüldüğü, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,5 daraldığı belirtildi.

Ülke ekonomisinin, 30 yıldır ilk defa küresel ekonomiye nazaran daha hafif bir daralma yaşadığına işaret edilen raporda, "Rusya, Sovyet Birliği sonrası dönemde ilk defa, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün küresel krizle birleşmesine rağmen tüm dünyadan daha ılımlı bir resesyon yaşadı." denildi.

Rus ekonomisinin yaptırımlar nedeniyle 2015'te yüzde 2 küçüldüğü, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,4 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda, 2008 krizinde ise küresel ekonominin yüzde 0,1 küçüldüğü, Rus ekonomisinin ise yüzde 7,8 daraldığı hatırlatıldı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rus ekonomisinde tüketici faaliyetlerinde azalmaya üretimi sürdürmedeki zorluklara, ihracat hacimlerinde ve küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere neden olduğu da kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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