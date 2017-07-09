Rus Ekonomisi, Kendinden Emin, Durgunluk Sürecinden Çıktı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin büyümesinde yaptırım ve kısıtlamalarla ilgili olumsuz eğilimlerin neredeyse olmadığını bildirdi.



Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rus ekonomisi kendinden emin bir şekilde durgunluk sürecinden çıktı. Büyüyoruz ve bu büyüme süreci neredeyse bir yıldır devam ediyor. Fakat, bu eğilimin istikrarlı olduğunu söylememiz imkansız. Bu eğilimi desteklememiz gerek. Bunu başaracağımızı söylemek için tüm gerekli temellere sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi. - Moskova