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Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü.

Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü
11.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:43

Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde küçülme yaşandı.

Ülkede Kovid-19 salgınından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü - Ekonomi
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