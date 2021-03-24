Rus Duması, Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasayı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden devlet başkanlığına adaylığını koyabilmesine izin veren yasayı onayladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın genel kurul toplantısında, anayasa değişiklikleri kapsamında Rusya'nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığına yeniden aday olmasına hak tanıyan yasa tasarısını üçüncü oturumda kabul etti. Duma milletvekilleri Pavel Krasheninnikov ve Olga Savastyanova'nın yanı sıra Federasyon Konseyi üyesi Andrey Klisha tarafından sunulan kanun teklifi, Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten bireylere daha önceki görev süreleri dikkate alınmaksızın devlet başkanlığı seçimlerine katılabilme hakkı tanıyor. Duma tarafından onaylanan yeni yasa, mevcut devlet başkanının görevini 2 dönem daha elinde tutmasına izin veriyor.

Aynı zamanda kabul edilen yasa teklifine göre en az orta dereceli suçlardan hüküm giymiş kişiler, parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olamayacak.

Öte yandan Başkan Putin, 2000 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 52.94'ünü ve 2004'te yüzde 71.31'ini alarak Devlet Başkanı seçilmiş, 2008 yılında ise Başbakanlık görevini üstlenmişti. Son olarak Putin, 2012'de oyların yüzde 63.6'sını alarak yeniden seçildiği Devlet Başkanlığı görevini ise halen devam ettiriyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı