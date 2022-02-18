Rus Donanmasından Karadeniz'de tatbikat - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus Donanmasından Karadeniz'de tatbikat

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Savaş gemisinden atış yapılması Savaş uçağından atış yapılması Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi füze kruvazörü "Moskova", Karadeniz'deki tatbikatlar kapsamında muharebeye hazırlık poligonlarında top atışları gerçekleştirdi.

Savaş gemisinden atış yapılması

Savaş uçağından atış yapılması Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi füze kruvazörü "Moskova", Karadeniz'deki tatbikatlar kapsamında muharebeye hazırlık poligonlarında top atışları gerçekleştirdi.

Rus Donanmasından Karadeniz'de tatbikat

Rus Donanmasından Karadeniz'de tatbikat

Rus Donanmasından Karadeniz'de tatbikat

AA - Güncel

Karadeniz, Moskova, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

title