Rus Donanmasından Karadeniz'de tatbikat
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Savaş gemisinden atış yapılması Savaş uçağından atış yapılması Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi füze kruvazörü "Moskova", Karadeniz'deki tatbikatlar kapsamında muharebeye hazırlık poligonlarında top atışları gerçekleştirdi.
Savaş gemisinden atış yapılması
Savaş uçağından atış yapılması Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi füze kruvazörü "Moskova", Karadeniz'deki tatbikatlar kapsamında muharebeye hazırlık poligonlarında top atışları gerçekleştirdi.