Rus donanmasına ait uçak gemisinde yangın çıktı
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Rus donanmasına ait uçak gemisinde yangın çıktı

Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

12.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18
Rus donanmasına ait uçak gemisinde yangın çıktı

Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Rus TASS ajansına göre, Murmansk kentindeki limanda bakımı yapılan "Admiral Kuznetsov" uçak gemisinde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, yangında 3 kişi yaralandı.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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