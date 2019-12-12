Rus donanmasına ait uçak gemisinde yangın çıktı
Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
12.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18
Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Rus TASS haber ajansına göre, Murmansk kentindeki limanda bakımı yapılan "Admiral Kuznetsov" uçak gemisinde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre, yangında 3 kişi yaralandı.
Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA