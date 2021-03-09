Rus donanmasına ait tanker 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus donanmasına ait tanker 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

09.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:19
Rus donanmasına ait tanker 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen akaryakıt yüklü Rus Donanması'na ait 'IMAN' isimli tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen akaryakıt yüklü Rus Donanması'na ait 'IMAN' isimli tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki 'IMAN' adlı tanker, bugün saat 12.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen askeri tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Akaryakıt taşıdığı öğrenilen tankere boğazlardan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

 


Rus donanmasına ait tanker 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait tanker 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait tanker 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim BAYHAN

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