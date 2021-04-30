Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi
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Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşlediRusya, (DHA) ? Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün, ilk defa füze ateşlediğini duyurdu.

Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi

Rusya, (DHA) ? Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün, ilk defa füze ateşlediğini duyurdu.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'ne kısa bir süre kala, Karadeniz'de savaş gemileriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan "Moskva" muhafız füze kruvazörünün ilk kez füze ateşlediği ifade edildi. Bakanlık, bu eylemin tarihte bir ilk olduğunu ve tatbikat sırasında bölgenin navigasyona kapatıldığını ifade etti. Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçakların da yer aldığı belirtildi.

Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi
Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi
Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi
Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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