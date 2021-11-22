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Rus donanmasına ait mayın gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rus donanmasına ait mayın gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi SB-739 borda numaralı Ivan Golubets isimli SB-739 borda numaralı askeri römorkörü, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İSTANBUL (İHA) - Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi SB-739 borda numaralı Ivan Golubets isimli SB-739 borda numaralı askeri römorkörü, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasına ait RFS 911 Borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets İstanbul Boğazından geçti. Gemi saat 15.00 sıralarında Rumeli Kavağı açıklarına gelerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Öte yandan, gemiye sahil güvenlik botu eşlik etti. - İSTANBUL

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