Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz Filosu gemilerinden Natya sınıfı, 908 borda numaralı 61 metre boya sahip "Vitse Admiral Zakharin" ile 56 metre boyundaki "MB-304" borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.
Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.