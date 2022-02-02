Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA, Burak Akay - Güncel
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Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz Filosu gemilerinden Natya sınıfı, 908 borda numaralı 61 metre boya sahip "Vitse Admiral Zakharin" ile 56 metre boyundaki "MB-304" borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

AA / Burak Akay - Güncel

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