Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giren 908 borda numaralı "Admiral Zakharin", 840 borda numaralı devriye botu "Kadet" ile MB-304 borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Kadet isimli devriye botu, MB-304 borda numaralı römorkör tarafından çekilerek götürüldü.

Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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