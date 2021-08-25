Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' isimli eğitim gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' isimli eğitim gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 10.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın 'eğitim gemisi 300' borda numaralı 'Smolnyy', saat 11.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen eğitim gemisi boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' isimli eğitim gemisine boğazı geçişi esnasında güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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