14.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:39

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Marmara Denizi yönünden Çanakkale boğazına giriş yapan Rus donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı "Orsk" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli iki rus askeri gemisi saat 14.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçiş yaptı. 36 millik boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu savaş gemilerine refakat etti. Boğaz geçişini tamamlayan Rus gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA