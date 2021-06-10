Rus donanması Pasifik Okyanusu'nda tatbikat düzenliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus donanması Pasifik Okyanusu'nda tatbikat düzenliyor

Rus donanması Pasifik Okyanusu'nda tatbikat düzenliyor
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanması'nın daimi olarak bulunduğu üsten 4 bin kilometre uzaklıkta, Pasifik Okyanusu'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanması'nın daimi olarak bulunduğu üsten 4 bin kilometre uzaklıkta, Pasifik Okyanusu'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Pasifik Donanması'na bağlı birliklerin askeri komuta ve kontrol birimlerinin hazırlık planına uygun olarak gerçekleştirilen tatbikatın Pasifik Okyanusu'nun orta kesiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Donanmanın üs ve görev alanından yaklaşık 4 bin kilometre okyanusun ortasında, belirlenen bölgede konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata 20 savaş gemisi, 20 insansız hava aracıyla Tu-142M3 model istihbarat uçakları ve Mig-31BM savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikatın ne kadar süreceği konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek
Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ali Babacan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hasibe Eren Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ozan Tufan Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus donanması Pasifik Okyanusu'nda tatbikat düzenliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:41:54. #1.16#

title