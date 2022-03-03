Rus donanması Kırım açıklarında
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rus donanması Kırım açıklarında Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.
- Rus donanması Kırım açıklarında
ODESSA - Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 8. güne girildi. Ukrayna'nın güneyinde bulunan Odessa'ya çıkarma yapmak için gelen Rus donanmasına ait savaş gemileri Kırım açıklarında görüldü. Odessa halkı, 2 gün önce Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurmaya başlamıştı.