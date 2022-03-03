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Rus donanması Kırım açıklarında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus donanması Kırım açıklarında

Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.

Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 8. güne girildi. Ukrayna'nın güneyinde bulunan Odessa'ya çıkarma yapmak için gelen Rus donanmasına ait savaş gemileri Kırım açıklarında görüldü. Odessa halkı, 2 gün önce Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurmaya başlamıştı. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Savaş, Kırım, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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