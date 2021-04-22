Rus donanması, Kerç Boğazı yakınlarında tatbikat yapıyor
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Rus donanması, Kerç Boğazı yakınlarında tatbikat yapıyor

Rus donanması, Kerç Boğazı yakınlarında tatbikat yapıyor
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya, Karadeniz donanması ve Hazar donanmasına ait savaş gemileri, diğer askeri birliklerin katılımıyla askeri tatbikatın ana aşamasını, Kerç Boğazı civarında gerçekleştiriyor.

Rusya, Karadeniz donanması ve Hazar donanmasına ait savaş gemileri, diğer askeri birliklerin katılımıyla askeri tatbikatın ana aşamasını, Kerç Boğazı civarında gerçekleştiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Askeri Bölgesi birlikleri ve hava indirme birliklerinin birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikat, Kırım'da Kerç Boğazı'nın girişine yakın bölgede bulunan Opuk poligonunda yapılmaya başladı.

Tatbikatın ana aşamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin denize açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikattaki birliklerin eylemlerine, genel birlikler, hava ve uzay kuvvetleri, hava savunma sistemleri, savaş gemileri, Karadeniz donanmasının bazı kıyı birlikleri, Hazar donanmasının bazı birlikleri ve hava indirme birlikleri katılıyor." ifadeleri kullanıldı.

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya'ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

20 Nisan'da, Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, 20'den fazla savaş gemisinin Karadeniz'de tatbikat yaptığı belirtilmiş, tatbikatta, Su-25CM3 savaş uçakları ile hava savunma sistemlerinin de yer aldığı ifade edilmişti.

Rusya'nın, Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının da yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı aktarılmıştı.

Rusya, 20 Nisan'dan itibaren Karadeniz üzerinde bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurmuş, 24 Nisan'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar gereği Karadeniz havzası ve Kırım üzerindeki bazı hava sahaların uçuşa kapatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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