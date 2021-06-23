Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV'de yer alan habere göre yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı