Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu. 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV'de yer alan habere göre yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Rusya'da dehşete düşüren olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırıp yedi
Rusya'da dehşete düşüren olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırıp yedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tolga Yüce Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:09:54. #1.14#

title