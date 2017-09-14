Rus Donanması, Deyr ez Zor'da DEAŞ Hedeflerini Vurdu
Rus donanması Deyr ez Zor'daki DEAŞ hedeflerini 7 füzeyle vurduğunu açıkladı.
Rus donanması Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde terör örgütü DEAŞ hedeflerini vurdu. İki Rus denizaltısından yedi adet füze ateşlendiği bildirildi.
DEAŞ HEDEFLERİ VURULDU
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Akdeniz'in doğusunda bulunan 'Velikiy Novgorod' ve 'Kolpino' denizaltıları, su altından gerçekleştirdikleri atımda Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurdu" dendi.