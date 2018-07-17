Rus Doktorun Hemşire Kıyafetiyle Verdiği Pozlar Meslektaşlarını Kızdırdı

Rusya'nın en çekici doktoru olarak görülen 26 yaşındaki kadın doktor Anastasia Ivashevskaya, sosyal medyada evde temizlik yaparken, hemşire ve acil tıp teknisyeni kıyafetleriyle çektiği ateşli fotoğrafları paylaşması tepkilere neden oldu.

MESLEKTAŞLARI RAHATSIZ OLDU

Meslektaşları bu tür fotoğrafların bir sağlık çalışanı için uygun olmadığını söyleyip fotoğrafları silmesini istediler.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE

Ivashevskaya'nın bazı takipçileri seni görmek için nerede ölmem gerekiyor gibi yorumlar yaptı. Bazı meslektaşları ise acil yardım ambulansında görevli doktora karşı gerekli işlemin yapılması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.