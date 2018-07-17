Rus Doktorun Hemşire Kıyafetiyle Verdiği Pozlar Meslektaşlarını Kızdırdı
Rus doktor Anastasia Ivashevskaya, evde çektiği ateşli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayınca meslek örgütlerinin büyük tepkisi çekti.
Rusya'nın en çekici doktoru olarak görülen 26 yaşındaki kadın doktor Anastasia Ivashevskaya, sosyal medyada evde temizlik yaparken, hemşire ve acil tıp teknisyeni kıyafetleriyle çektiği ateşli fotoğrafları paylaşması tepkilere neden oldu.
MESLEKTAŞLARI RAHATSIZ OLDU
Meslektaşları bu tür fotoğrafların bir sağlık çalışanı için uygun olmadığını söyleyip fotoğrafları silmesini istediler.
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE
Ivashevskaya'nın bazı takipçileri seni görmek için nerede ölmem gerekiyor gibi yorumlar yaptı. Bazı meslektaşları ise acil yardım ambulansında görevli doktora karşı gerekli işlemin yapılması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
YORUMLAR (11)
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fena oluyom hocamCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bu haber yapılıyorsa Gündem de fazla haber yok demekkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iğne yapar mı kendisiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vay be böyle doktorumuz olmadı gittiCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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hocam aile hekimim olurmusunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır