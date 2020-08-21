Rus doktorlar: "Navalny'nin kan ve idrar tahlillerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı" Rusya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny'nin kan ve idrar tahlillerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Rusya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny'nin kan ve idrar tahlillerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Rusya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny'nin durumuna ilişkin Rus doktordan açıklama geldi. Omsk İlkyardım Hastanesi Başhekim Yardımcısı Anatoly Kalinichenko gazetecilere yaptığı açıklamada, Navalny'den alınan kan ve idrar örneklerinde zehir bulgusuna rastlanmadığını söyledi. Kalinichenko, "Şu anda çeşitli zehirlenme ihtimalinden bahsediyoruz. Yapılan tahlillerde, kanda veya idrarda herhangi bir zehir veya zehir bulgusu tespit edilmedi" dedi.

Navalny'e henüz teşhis konulmazken, Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh dün yaptığı açıklamada, Navalny'nin uçağa binmeden önce Tomsk Havaalanı'nda içtiği çayın içine zehir konulmuş olabileceğini öne sürmüştü.

Öte yandan, Almanya'da Cinema For Peace adlı bir vakıf Navalny'nin Berlin'de tedavi edilmesi için Omsk'a ambulans uçak gönderdi. Ancak Navalny'nin tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Alexander Murakhovsky, Navalny'nin sağlık durumunun başka bir hastaneye nakledilecek kadar iyi olmadığını söyledi.

Rusya'da dün muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh yaptığı açıklamada, muhalif liderin zehirlenme belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Kremlin veya Rusya Sağlık Bakanlığına Navalny'nin yurt dışındaki bir hastaneye nakledilmesi için talep gelmesi halinde bunun derhal değerlendirileceğini söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA