Rus Doktor Uyarıyor: Yeni Tip Coronavirüs Tamamen Yok Olmayacak! Dünya genelinde neredeyse herkes coronavirüs (covid-19) salgınının bir an önce sona ermesini bekliyor. Fakat Rus doktor Aleksandr Myasnikov'ın açıklamaları, virüsün tamamen yok olmasının pek de mümkün olmadığı yönünde.

Dünya genelinde neredeyse herkes coronavirüs (covid-19) salgınının bir an önce sona ermesini bekliyor. Fakat Rus doktor Aleksandr Myasnikov'ın açıklamaları, virüsün tamamen yok olmasının pek de mümkün olmadığı yönünde.

Ebediyen Geldi

Covid-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Rus doktor Aleksandr Myasnikov, salgın sona erse bile coronavirüsün tamamen yok olmayacağını söyledi.

Myasnikov, "Covid-19 artık ebediyen geldi ve bundan böyle gitmeyecek. Kardeşleri olan coronavirüslerin dünya genelinde akut solunum yolu hastalıklarına yol açtığı gibi bu virüs de insan coronavirüsünün altı türüne katılacak ve bundan böyle yedi coronavirüsümüz olacak." diye konuştu.

İkinci Dalga da Gelecek

Tüm dünyada salgının ikinci dalgasının da görüleceğini belirten Myasnikov, yine de insanların bir süre bu virüse karşı bağışıklık kazanacağını ve bu sayede hastalığın bir süre sonra tehlikeli olmayacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart'ta yeni tip coronavirüs (covid-19) salgınının pandemi olduğunu duyurmuştu. Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. Hastaların yaklaşık 93 bini yaşamını yitirirken, 389 bin hastanın ise iyileştiği açıklandı.