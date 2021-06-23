Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilere yönelik güncel konuları, bölgesel ve uluslararası gündemler ele alındı.

Rusya Dışişleri Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilere yönelik güncel konuları, bölgesel ve uluslararası gündemler ele alındı.

Rusya Dışişleri Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, bakanların bölgedeki mevcut durum ve Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı ortak açıklamaların uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın Başbakan Yardımcılarının başkanlığındaki üçlü çalışma grubunun faaliyetlerine vurgu yaparak, çatışma sonrası dönemde bölgenin gelişimini de ele alındı.

Açıklamada, "Taraflar ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları da görüştüler" denildi. Rus tarafından yapılan açıklamada ise, bakanların ikili ilişkilere yönelik güncel konuları, bölgesel ve uluslararası gündemler görüştüğü aktarıldı. Her 2 bakan korona virüs pandemisine rağmen ülkeler arasındaki işbirliği ve ticaret hacminin artmasına işaret etti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli anlaşmalarının uygulanması bağlamında, özellikle Dağlık Karabağ'daki insani sorunların çözümüne ilişkin bir dizi konuya değinildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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