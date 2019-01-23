Rus Dış İstihbarat Başkanı Narışkin, Suudi Veliaht Prensi Selman'la Görüştü

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, 21 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. SVR'den yapılan açıklamada, Narışkin ve Selman'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliği ele aldığı belirtildi. İkilinin terörle mücadele ve bölgesel sorunların etkili biçimde çözülmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırma konusuna da değindiği bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA