Rus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk etmek zorunda kaldı
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BBC

Rus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk etmek zorunda kaldı

26.02.2021 07:12 | Son Güncelleme: 26.02.2021 07:16
Rus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk etmek zorunda kaldı

Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.

Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.

Diplomatların ailelerini de içeren sekiz kişi, Rusya sınırına kadar bir kilometre drezin itti.

Kuzey Kore koronavirüs önlemleri kapsamında neredeyse tüm toplu taşıma araçlarını kullanımdan kaldırmış durumda.

Ülkede bugüne kadar tek bir vaka bile olmadığı açıklansa da gözlemciler bu iddianın gerçeği yansıtmadığı görüşünde.

Kuzey Kore'den uluslararası seyahatler de neredeyse tamamen yasaklandı.

Bu yüzden ülkelerine dönmek isteyen Rus diplomatların önünde bu sıra dışı yolculuk dışında bir seçenek yoktu.

Olayı Facebook sayfasında paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Sınırlar bir yıldan uzun süredir kapalı olduğu ve seyahat de yasaklandığı için eve dönüş için uzun ve zorlu bir yolculuk gerekti" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı fotoğraflarda diplomatların valizleriyle doldurdukları bir drezini ittiği görülüyor.

Bakanlık "drezinin motoru" konumundaki kişinin üçüncü katip Vladislav Sorokin olduğu açıklandı.

Sorokin'in ittiği drezin, Tumen Nehri'ni geçerek Rusya'ya ulaştı.

Yolculuğun tek zorlu kısmı bu değildi.

Sorokin'in üç yaşındaki kızı Varya'nın da yer aldığı grup, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kendilerini bekleyen drezine ulaşabilmek için 32 saatlik bir tren yolculuğunun ardından iki saat de otobüse binmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri grubu sınırda karşılayarak otobüsle Vladivostok Havalimanı'na götürdü.

Pandeminin başlamasının ardından pek çok yabancı diplomat Kuzey Kore'yi terk etti, bazı Batılı ülkeler büyükelçiliklerini kapattı.

Tüm uçuşlar durdurulduktan sonra Mart 2020'de Almanya, Rusya, Fransa, İsviçre, Polonya, Romanya, Moğolistan ve Mısırlı diplomatları taşıyan bir uçak Kuzey Kore'den Vladivostok'a uçarak diplomatların drezine mecbur kalmamasını sağlamıştı

BBC
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