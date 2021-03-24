Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak
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Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak

24.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:41
Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'ndaki temasları olumlu sonuç vermeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'ndaki temasları olumlu sonuç vermeye başladı. Rusya Devlet Televizyonu Russia 1'de yayınlanan seyahat programının bir bölümü Bursa ve Marmara Bölgesi'ne ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde yeni pazar arayışları kapsamında çalışmalarını sürdüren Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği geçtiğimiz hafta dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na katılıp, Bursa'nın değerlerini Rus turizmcilere tanıtmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Rusya'daki temasları semeresini kısa sürede verirken, Rusya'nın Devlet Televizyonu Russia 1, seyahat programı çekimleri için Bursa'ya geldi. Russia 1'de yayınlanan ve sunuculuğunu Rusya'nın ünlü şarkıcısı Vlad Sokolovskiy'nin yaptığı seyahat programı ekibi, Bursa ve Marmara Bölgesi'ne özel bir bölüm ayırdı. Bursa'nın tarihi mekanları olan Tophane, surlar, Ulucami, Irgandı Köprüsü gibi mekanlarda çekimler yapılırken, Vlad Sokolovskiy folklor kıyafetleri giyerek hem kılıç kalkan oynadı hem de Bursa'ya özgü bu oyunun tanıtımını yaptı. Bursa'nın lezzetlerinden kestane şekerini de üretim aşamalarıyla birlikte kaydeden Rus ekip, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da makamında ziyaret etti.

Turizmin yolu tanıtımdan geçiyor

Programın sunucusu Vlad Sokolovskiy ile sohbet eden Başkan Aktaş, Bursa'ya gösterdikleri ilgi nedeniyle Rus ekibi teşekkür etti. Bursa'nın turizm çeşitliliği anlamında Türkiye'nin en ayrıcalıklı kentlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Tarih, doğa, yöresel lezzetler, el sanatları gibi saymakla bitmeyen değerlerimiz var. Ancak bu değerleri sadece bizim bilmemiz bir anlam ifade etmiyor. Bu değerlerin dünyaya tanıtımı için uluslararası fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Turizmin yolu tanıtımdan geçiyor. Bu tür programlarda Bursa'yı çok daha iyi tanıtıp, daha fazla turist ağırlamak istiyoruz" dedi.

Rusların tatil için daha çok sahil bölgesi olan Antalya'yı tercih ettiğini belirten Vlad Sokolovskiy ise Bursa'ya hayran kaldığını söyledi. Sokolovskiy, bir tarih şehri olan Bursa'nın en iyi şekilde tanıtılması için güzel bir program hazırladıklarını da sözlerine ekledi. - BURSA

Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak
Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak
Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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